Врач Новоселов рассказал о пользе гипоксических тренировок после коронавируса

Гипоксические тренировки будут крайне эффективны в борьбе с осложнениями после коронавируса. Врач-гериатр Валерий Новоселов рассказал о пользе таких занятий в беседе с «Правдой.ру».

Медик рассказал о создании специального аппарата гипоксикатора, который с помощью насоса и «молекулярного сита» помогает дышать контролируемым процентом воздуха, в котором содержится фиксированное количество молекул кислорода. Врач объяснил, что чистый кислород является токсичным для организма человека и губительным образом влияет на молекулярные структуры в организме. С помощью гипоксии же в организме происходят сложнейшие молекулярные изменения.

«Геронтологи российской школы считают, что лучшим антивозрастным методом являются гипоксические тренировки. Это не когда вам не дают дышать, а именно когда вы дышите этой смесью. Что происходит в этот момент? В этот момент происходят серьёзные изменения работы всех органов», — добавил медик.