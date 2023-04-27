Здоровье 27 апреля 2023, 12:24 Врач Новоселов назвал отказ от вредных привычек лучшей профилактикой развития деменции

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Развития деменции, которая характеризуется снижением познавательной деятельности и умственной отсталостью, можно избежать благодаря отказу от вредных привычек. Об этом сообщил врач-гериатр, нейрофизиолог Валерий Новоселов сайту «Взгляд».

По словам специалиста, причинами деменции зачастую становятся сосудистые заболевания мозга. Курение негативно влияет на клетки кровеносных сосудов, отказ от употребления табака продлит жизнь и отсрочит процесс развития слабоумия.

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Как сообщило Nation News, профилактикой деменции также станут регулярные занятия спортом и правильное питание.