Здоровье 09 января 2024, 17:59 Врач Новикова предупредила, что злоупотребление солью чревато раком и инфарктом

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Эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова в беседе с изданием NEWS.ru сообщила, что чрезмерное употребление соли опасно развитием инфаркта и злокачественных новообразований.

По словам медика, человек может столкнуться не только с язвой желудка, но и онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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«Поскольку пищевая соль — это основной источник натрия, то избыток ее употребления приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о банальных отеках», — добавила Новикова.

Соль содержится в обработанных пищевых продуктах, таких как хлеб, печенье, выпечка, колбасы, сыры, чипсы и других.