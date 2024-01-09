09 января 2024, 17:59
Врач Новикова предупредила, что злоупотребление солью чревато раком и инфарктом
Эндокринолог Люберецкой больницы Наталья Новикова в беседе с изданием NEWS.ru сообщила, что чрезмерное употребление соли опасно развитием инфаркта и злокачественных новообразований.
По словам медика, человек может столкнуться не только с язвой желудка, но и онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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«Поскольку пищевая соль — это основной источник натрия, то избыток ее употребления приводит к повышению артериального давления, увеличению риска развития инфаркта и инсульта, не говоря уже о банальных отеках», — добавила Новикова.
Соль содержится в обработанных пищевых продуктах, таких как хлеб, печенье, выпечка, колбасы, сыры, чипсы и других.
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