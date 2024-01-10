Здоровье 10 января 2024, 12:52 Врач Новикова: избыточное употребление соли грозит инфарктом

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Употребление соли в больших количествах повышает артериальное давление и увеличивает риски развития инфаркта. Об этом сообщила врач-эндокринолог Наталья Новикова сайту «Вести Подмосковья».

По словам специалиста, также избыток соли в рационе провоцирует постоянные отеки из-за задержки жидкости в организме и возникновение патологий желудочно-кишечного тракта. Норма потребления соли для взрослого человека — одна чайная ложка в день.

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Новикова напомнила, что львиную долю соли организм получает из «скрытых» источников, среди которых выпечка, колбасы, сыры, чипсы и консервы, сообщил RT.