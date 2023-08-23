Здоровье 23 августа 2023, 14:57 Врач Носарева предупредила курильщиков, что смолы разрушают витамин C в организме

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Врач-косметолог, миколог «СМ-Косметология» Нана Носарева в беседе с журналистами «Газета.Ru» рассказала, что под воздействием смол, которые содержатся в сигаретах, разрушается витамин С — природный антиоксидант.

Курильщики зачастую имеют серо-землистый цвет лица. Их кожа теряет сияние, становится грубой, дряблой и рыхлой.

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Из-за никотина возрастает активность свободных радикалов, которые вызывают быстрое старение кожи за счет изменения структуры коллагена и эластина. Курение также оказывает негативное влияние на волосы, делая их тусклыми и ломкими, добавила косметолог.