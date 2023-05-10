Здоровье 10 мая 2023, 11:18 Врач Ноев: увеличение ежедневной нормы потребления воды поможет вернуться в рабочий режим после майских праздников

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Вернуться к рабочему режиму после длинных майских выходных можно благодаря физической активности и увеличению суточной нормы воды. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, после затяжных праздников с употреблением большого количества жирной еды лучше всего перейти на правильное питание и повысить норму воды с 30 до 40 миллилитров на килограмм веса.

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Кроме того, следует отказаться от сладкого и заменить его сезонными ягодами. Врач отметила, что вернуться в форму после майских праздников также помогут прогулки на свежем воздухе.