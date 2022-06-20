Врач Николаев рассказал о вреде сладких газировок для костей

Высокое содержание фосфорной кислоты и сахара делает сладкие газировки вредными для костей. Об этом изданию Solenka.info рассказал врач Павел Николаев, написала «Политика сегодня».

«Если сладкую газировку пить часто, то избыточное количество фосфора отрицательно сказывается на всасывании кальция, а он отвечает за плотность костей», — пояснил медик.

Сам сахар способствует развитию диабета и ожирения, а также плохо влияет на здоровье зубной эмали. Также стоит иметь в виду, что в большинстве сладких газировок содержится большое количество кофеина, что может негативно влиять на нервную систему.