Здоровье 19 июля 2023, 14:24 Врач Никитина рассказала, в каких случаях нельзя принимать уголь Врач Никитина посоветовала не запивать активированный уголь соком

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Активированный уголь нельзя принимать с некоторыми продуктами. Педиатр Кристина Никитина рассказала, от какой еды лучше отказаться перед приемом препарата. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснила, что принимать активированный уголь стоит в первый час после отравления. Если прошло больше времени, то препарат потеряет свою эффективность, написал «Царьград».

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Из-за специфического вкуса многие дети отказываются принимать активированный уголь. Чтобы заставить ребенка выпить лекарство, некоторые родители дают его вместе с чем-то сладким. Однако делать так нельзя.

«Но маскировка суспензии соком, колой, шоколадным молоком или мороженым, хоть и делает вкус приятнее, при этом потенциально снижает адсорбционную способность угля», — пояснила Никитина.