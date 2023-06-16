Здоровье 16 июня 2023, 18:41 Врач Нигманова: заподозрить наличие червей в организме можно по вздутию живота и изжоге

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Такие признаки, как малокровие, вздутие живота, хронический понос, изжога, плохой аппетит могут говорить о наличии червей в организме. Об этом «Народным новостям» рассказала врач-онколог Гульнур Нигманова.

Анализ кала на яйца гельминтов или анализ крови методом ИФА покажет существование в организме паразитов, написал сайт «Экономика сегодня».

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Нигматова добавила, что паразиты могут жить в организме до шести лет. Чаще всего в качестве своего обитания они выбирают кишечник, глаза, мозг и сердце. Медик порекомендовала тщательно мыть овощи и фрукты, а также следить за тем, чтобы вода из водоемов во время купания не попадала на слизистые.