Здоровье 17 ноября 2023, 14:29 Врач Нигманова рассказала, что анемия и хроническая диарея могут говорить о присутствии паразитов

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Паразиты могут попасть в организм человека через воду и пищу и долгое время не проявлять себя. Об этом mkset.ru рассказала врач из Башкирии Гульнур Нигманова.

Она объяснила, что есть ряд признаков, которые могут свидетельствовать о наличии в организме паразита. К ним врач отнесла анемию, хроническую диарею, вздутие живота, изжогу, сниженный аппетит и аллергические реакции.

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При наличии этих симптомов нужно обязательно обратиться к врачу, который назначит все необходимые анализы.

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