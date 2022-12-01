Здоровье 01 декабря 2022, 23:57 Врач Нидаль рассказал, как выбрать качественную онкологическую клинику Врач Нидаль посоветовал обращать внимание на отзывы при выборе онкологической клиники

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В России большое количество людей умирает от рака. Однако данное заболевание не является приговором. Лечение в хорошей клинике может спасти жизнь. Клинический онколог, директор Института онкологии ЕМС Салим Нидаль рассказал, как выбрать медицинское учреждение. Об этом сообщил «Ридус».

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Важно проверить в клинике наличие собственных аппаратов КТ и МРТ, так как с помощью них медики определяют то, как проходит болезнь. Кроме того, Нидаль посоветовал обращать внимание на отзывы. Желательно также, чтобы медики работали в клинике в штатном режиме. Такие врачи проявляют большую отдачу во время работы с пациентами.