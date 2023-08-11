11 августа 2023, 11:02
Врач-невролог Царева рассказала, что летом качество сна может снижаться из-за долгого светового дня
Кандидат медицинских наук, врач невролог-сомнолог Елена Царева в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что летом качество сна может пострадать сразу из-за нескольких факторов.
Во-первых, ухудшить сон может долгий световой день. Под воздействием света на сетчатку глаза в организме вырабатывается меньше гормона мелатонина, который влияет на засыпание и продолжительность сна.
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На сон может влиять и духота в комнате. Если человек предпочитает спать с закрытыми окнами и под толстым одеялом, его сон может прерываться.
«Четвертая возможная причина проблем со сном — это плохой материал постельного белья, который способствует сильному потоотделению, но не способствует отведению влаги», — заключила невролог.
Врачи
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