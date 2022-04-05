Врач-невролог Рожнова объяснила, по какой причине возникает сонный паралич

Сонный паралич, который по-научному называется катаплексией пробуждения, может сообщать человеку о некоторых пороблемах со здоровьем. О том, каковы причины его появления, рассказала врач-невролог Елизавета Рожнова, сообщил «Пятый канал».

По ее словам, в этом состоянии человек находится в сознании, но не может двигаться.

«Пробуждению предшествует фаза быстрого сна, во время которой мы видим сны. Наш мозг устроен так, что во время сновидений подавляется любая двигательная активность, чтобы предотвратить эмоциональную реакцию на сон. И если фаза быстрого сна приходится на период пробуждения, то человек оказывается в ясном сознании и не имеет ни малейшей возможности к движению», — процитировали «Известия» слова специалиста.

Паралич мышц при пробуждении может длиться до нескольких минут. Если же он сочетается с повышенной дневной сонливостью или другими нарушениями сна, то это может говорить о нарколепсии. Человеку в таком случае необходима консультация врача-сомнолога.