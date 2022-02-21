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    21 февраля 2022, 16:03

    Врач-невролог рассказал, что лучше всего помогает от боли в спине

    Врач Бранд: лучшим лекарством являются нестероидные противовоспалительные препараты

    Оксана Лавнюженко

    По количеству жалоб современного человека боли в спине занимают второе место после головных болей. О том, как эффективно справиться с этим недугом, рассказал сайту kp.ru врач-невролог, кандидат медицинских наук Павел Бранд.

    Врач-невролог рассказал, что лучше всего помогает от боли в спине

    Специалист заявил, что большинство болей в спине проходят самостоятельно в течение одного месяца.

    «На данный момент существует несколько вариантов лечения боли. Во-первых, ожидание. Вы можете удивиться, но наблюдения показывают: 90% болей в спине проходят самостоятельно без всякого лечения в течение 30 дней. Наша задача не столько усиленно лечить, сколько ускорить этот процесс», — уточнил он.

    На данный момент медики считают лучшим лекарством от болей в спине нестероидные противовоспалительные препараты в сочетании с миорелаксантами — лекарствами, снижающими тонус мышц. Также эффективной является лечебная физкультура.

    По словам специалиста, если два вышеперечисленных метода не помогают, то врачи обращаются к блокаде — процедуре, когда под контролем ультразвука либо рентгеновского излучения игла с препаратом подводится максимально близко к пораженному участку. Благодаря ей лекарство с гормонами и анестетиком вводится в ту область, где человек испытывает дискомфорт.

    Бранд отметил, что если и этот метод становится неэффективным, к проблеме приступают хирурги. Они либо удаляют межпозвонковую грыжу, либо выпаривают этот участок диска с помощью лазера.

    При острой боли в спине могут помочь даже такие виды воздействия, как прогревание или охлаждение пораженной области. Это достаточно эффективно и доказано, заключил специалист.