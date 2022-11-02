Врач-невролог Медведева рассказала, как распознать деменцию | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 16:00 Врач-невролог Медведева рассказала, как распознать деменцию Невролог Медведева: первый признак деменции — нарушение памяти

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К очевидным признакам деменции можно отнести потерю памяти и забывчивость на бытовом уровне. Об этом в разговоре с РИА ФАН рассказала врач-невролог, директор Московского дома-пансионата ветеранов науки Мария Медведева.

«Потом эта забывчивость становится регулярной, человек не помнит, что он куда положил, забыл, что вчера ел, теряет воспоминания о некоторых событиях», — рассказала медик.

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Врач отметила, что на развитие деменции могут повлиять стрессы и вредные привычки. Кроме того, риск заболевания деменцией увеличивается у тех, кто имеет генетическую предрасположенность и кто проживает в мегаполисах.

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Ранее ученые из лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ вместе с западными исследователями пришли к выводу, что к 2050 году число людей, страдающих от нейродегенеративных заболеваний, вырастет на планете в два раза.