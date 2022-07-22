Врач-невролог Хорошев заявил, что нервные клетки могут восстанавливаться

Врач-невролог Павел Хорошев сообщил, что нервные клетки могут восстанавливаться, когда человек спит. Имеется ввиду, что нейроны, которые отжили свой срок, растворяются, а на их месте растут новые, написал Ura.ru.

Медик уточнил, что новые клетки полностью берут на себя функционал старых.

«Во время сна происходит не только обработка информации. Самая важная работа, которая происходит во время сна: уборка головного мозга. Некоторые нейроны, которые отжили свой срок, растворяются и на их месте происходит рост новых нейронов. Есть заблуждение, что нервные клетки не восстанавливаются, восстанавливаются еще как. Клетки, которые должны были умереть, старые, больные, они растворяются. И соответственно на их месте растут новые. И не просто растут, они должны по максимуму взять на себя функционал старых клеток, заполнить собой пространство», — добавил Хорошев.

Чтобы клетки восстанавливались правильно, человек должен иметь своевременный и полноценный сон. Сон — важная вещь не только для тела, но и для мозга, резюмировал невролог.