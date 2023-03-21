Здоровье 21 марта 2023, 12:14 Врач-невролог Гимранов связал чуткий сон с гормональными сбоями и стрессом

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Доктор медицинских наук, врач-невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что чуткий сон может быть с связан гормональными нарушениями, а также со стрессом.

Кроме того, на сон может повлиять большое количество умственной работы.

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«Часто чуткость сна зависит от определенного периода в жизни или событий дня. Так сон может быть беспокойным из-за интенсивных тренировок, избыточного употребления кофеина, работы ночью или большого количества умственной деятельности днем», — сказал медик.

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Гимранов посоветовал снизить количество потребляемого кофеина, уменьшить интенсивность физических нагрузок, стабилизировать режим работы и отдыха.

По словам врача-невролог Никиты Канушина, чуткий сон может быть естественным состоянием. Человек в таких случаях восприимчив к любым звукам и свету.