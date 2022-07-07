Врач-невролог Евдокимов объяснил, из-за чего может появиться гипертония

Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал, что причиной появления гипертонии могут стать следующие факторы: проблемы в шейном отделе позвоночника, нарушения работы почек, функций эндокринной системы и ожирение. Об этом он сообщил сайту Ura.ru.

«В гипертонии есть два понятия — систематическая гипертензия, она вторичная, возникает как симптом какого-то состояния, и гипертоническая болезнь. Это самостоятельное заболевание, когда нет нарушений в других органах. Наиболее частой причиной повышения давления является проблема в шейном отделе позвоночника. В классической кардиологии в первую очередь ставят нарушения работы почек, эндокринной системы — надпочечников, щитовидной железы, а также ожирение. Гипертония как симптом еще может наблюдаться при различных хронических заболеваниях», — отметил медик.

Он считает, что, проходя правильное лечение, например, посещая остеопата или мануального терапевта, гипертонию первой и второй степени можно устранить. Кроме того, при лечении стоит отказаться от вредных привычек, добавить в свою жизнь физические нагрузки, а также соблюдать режима труда и отдыха.

При наличии хронических заболеваний требуется участие профильного специалиста, заключил Евдокимов.