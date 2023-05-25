Здоровье 25 мая 2023, 17:55 Врач-невролог Ерохин порекомендовал спать на левом боку

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Врач-невролог Владимир Ерохин в разговоре с изданием «МедикФорум» объяснил, почему стоит спать на левом боку. Как отметил медик, именно такая поза благоприятно влияет на кровообращение.

В положении на левом боку сердце человека работает эффективнее. Кроме того, сон на левом боку разгружает печень, написал «ПолитЭксперт».

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Те люди, которые чаще предпочитают спать на правом боку, могут страдать от изжоги.