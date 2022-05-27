Врач-невролог Бранд перечислил возможные болезни при треморе рук

Тремор рук может указывать на ряд специфических заболеваний, в том числе угрожающих жизни человека. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-невролог Павел Бранд.

По словам специалиста, иногда тремор просто связан со страхом или со стрессом, а иногда он может говорить о поражении мозжечка головного мозга.

«Бывает тремор, связанный с поражением мозжечка головного мозга, он обычно усиливается при приближении к объекту. Так, при воздействии алкоголя на головной мозг возникает острое алкогольное поражение мозжечка, и у человека появляется мозжечковый тремор», — процитировали «Известия» слова Бранда.

Также дрожь в руках может свидетельствовать и о болезни Паркинсона, и о поражении печени. Невролог предупредил, что тремор, который возникает более двух-трех раз за короткий промежуток времени, требует обращения к специалисту.