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    25 июля 2022, 14:12

    Врач Неустроев перечислил причины странных болей в спине

    Оксана Лавнюженко

    Людям необходимо обращать внимание на любые болевые синдромы, которые тело посылает в мозг. Это касается и непонятных болей в спине, на которые чаще стали жаловаться пациенты, сообщил изданию «ФедералПресс» невролог-реабилитолог Лаврентий Неустроев.

    Врач Неустроев перечислил причины странных болей в спине

    Медик отметил, что если боли в спине возникают без видимой причины, стоит обратиться к специалисту. Под видимыми причинами он имеет в виду физические нагрузки, переутомление и неправильное положение за столом во время работы.

    После проведения диагностики выясняется, что в 98% случаев это обычный остеохондроз.

    В случае, если у человека возникает боль в грудном отделе позвоночника, или если она отдает лопатку, необходимо в обязательном порядке провести полноценное обследование. Такая боль может сообщать об инфаркте миокарда. Боль в пояснице может говорить о проблемах с почками, добавил невролог.

    «Любой непонятный болевой синдром для пациента должен правильно проанализировать врач», — резюмировал Неустроев.