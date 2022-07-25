Врач Неустроев перечислил причины странных болей в спине

Людям необходимо обращать внимание на любые болевые синдромы, которые тело посылает в мозг. Это касается и непонятных болей в спине, на которые чаще стали жаловаться пациенты, сообщил изданию «ФедералПресс» невролог-реабилитолог Лаврентий Неустроев.

Медик отметил, что если боли в спине возникают без видимой причины, стоит обратиться к специалисту. Под видимыми причинами он имеет в виду физические нагрузки, переутомление и неправильное положение за столом во время работы.

После проведения диагностики выясняется, что в 98% случаев это обычный остеохондроз.

В случае, если у человека возникает боль в грудном отделе позвоночника, или если она отдает лопатку, необходимо в обязательном порядке провести полноценное обследование. Такая боль может сообщать об инфаркте миокарда. Боль в пояснице может говорить о проблемах с почками, добавил невролог.

«Любой непонятный болевой синдром для пациента должен правильно проанализировать врач», — резюмировал Неустроев.