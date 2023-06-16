Здоровье 16 июня 2023, 13:51 Врач Неудахин: закрытая одежда в жару может спровоцировать тепловой удар

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Летом при высоких температурах лучше отказываться от ношения плотной и закрытой одежды, она может стать причиной теплового удара. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Геннадий Неудахин сайту kp.ru.

По словам специалиста, если одежда покрывает большую часть тела и плотно к нему прилегает, то в таком случае затрудняется теплоотдача. Признаками перегрева являются головокружения, одышка и учащенное сердцебиение.

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При первых симптомах теплового удара врач посоветовал принять лежачее положение и выпить простой воды.