Здоровье 09 апреля 2024, 16:32 Врач Нестерова: упражнения для укрепления мышц тазового дна помогут справиться с недержанием

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С возрастом у женщин может возникнуть недержание мочи. Решить проблему помогут упражнения для укрепления мышц тазового дна, сообщила врач-уролог Ольга Нестерова сайту kp.ru.

По словам специалиста, самостоятельное выполнение упражнений не всегда будет эффективным. Зачастую женщины не понимают, какие именно мышцы необходимо задействовать в процессе занятий. В таком случае на помощь приходят различные варианты физиотерапии и тренажеры.

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Так, с проблемой поможет справиться электромагнитная стимуляция мышц тазового дна. В сложных случаях женщине могут порекомендовать сделать слинговую уретропексию, отметила Нестерова.