Здоровье 11 июля 2023, 14:22 Врач Неруллина: низкоуглеводная диета может привести к нарушению функции щитовидной железы

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Диета с низким содержанием углеводов может привести к нарушениям функции щитовидной железы. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина в беседе с Life.

По словам специалиста, такой метод питания также спровоцирует снижение уровня тестостерона у мужчин, а у женщин может стать причиной проблем с репродуктивной системой.

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Кроме того, подорвать здоровье способны кетодиета, монодиета и тайские таблетки, добавила врач.