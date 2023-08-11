Здоровье 11 августа 2023, 23:42 Врач Неронов заявил, что просмотр телевизора за обедом может навредить здоровью

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Просмотр телевизора во время приема пищи может нанести существенный вред здоровью. Таким мнением поделился врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, при просмотре телевизора в организме увеличивается уровень адреналина. Лучше находиться в спокойной обстановке, так как избыток гормона в крови мешает нормальному пищеварению.

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Также увлечение ТВ может спровоцировать переедание, написал «ФедералПресс».