Здоровье 29 августа 2023, 19:37 Врач Неронов заявил, что питание на ходу может привести к диабету

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Многие люди для экономии времени предпочитают питаться на бегу, перекусывая фастфудом. Однако подобный подход может сильно навредить организму, предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что фастфуд не способен заменить полноценный обед, так как в нем недостаточно пищевых ресурсов и полезных веществ. Если употреблять такую пищу на регулярной основе, то можно столкнуться с диабетом, ожирением и даже гипертонией, написал «Петербургский дневник».

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«Поголовно увеличилось число быстроедов, у которых появился еще один патологический нарратив: переварить большой фастфуд легче, если его обильно запивать колой», — отметил Неронов.