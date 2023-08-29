Здоровье 29 августа 2023, 20:58 Врач Неронов заявил, что фастфуд создает иллюзию счастья, но вредит здоровью

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Фастфуд является крайне опасным для здоровья. Такой информацией поделился врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов, сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что употребление фастфуда может привести к проблемам с поджелудочной железой и желчным пузырем. В таком случае возникает тошнота, изжога, колики и вздутие живота, написал «Петербургский дневник».

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«В общем, быстроед и визит к гастроэнтерологу — это как банк с ипотечным кредитом. Фастфуд — как иллюзия счастья, ипотека от банка, только проценты — наше здоровье», — отметил Неронов.