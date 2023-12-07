Здоровье 07 декабря 2023, 19:01 Врач Неронов: вода из-под крана провоцирует заболевания слизистых оболочек

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Некачественная вода из-под крана может вызвать заболевания слизистых оболочек, кожи и внутренних органов. Об этом сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с Life.

По словам специалиста, на стенках труб, через которые идет вода, оседают железо, частички ржавчины и накапливаются бактерии. Систематическое употребление такой жидкости будет опасно для здоровья.

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Врач посоветовал использовать бутилированную воду и применять средства очистки. Для этого подойдут отстаивание воды, кипячение и фильтрация, добавил Неронов.