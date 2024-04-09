Здоровье 09 апреля 2024, 16:29 Врач Неронов рассказал, что отрыжка с привкусом ацетона может сигнализировать о диабете

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с изданием Life рассказал, что чаще всего отрыжка происходит при несбалансированном питании или когда человек употребляет в пищу бобовые и выпечку, однако в некоторых случаях она сообщает о серьезных заболеваниях.

Например, человеку стоит насторожиться, когда его отрыжка имеет привкус ацетона. Она сигнализирует о сахарном диабете, возникая из-за нарушения обменных процессов в организме.

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При кислой отрыжке возможны патологии желудка и двенадцатиперстной кишки. В этом случае следует обратиться за медицинской помощью, добавил Неронов.