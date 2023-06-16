16 июня 2023, 13:49
Врач Неронов предупредил о паразитах, проникающих в организм через ноги
Врач Неронов посоветовал ходить по пляжу в обуви, чтобы избежать заражения паразитами
Во время отдыха на курорте существует риск подхватить паразитов через ступни. Такой информацией поделился врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов. Об этом сообщило РИАМО.
Специалист посоветовал не употреблять суши на море. Кроме того, перед употреблением фрукты нужно обязательно мыть с мылом.
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Неронов посоветовал избегать прямого контакта с песком и ходить по пляжу только в обуви. Водоемов со стоячей водой лучше избегать, написал «Царьград».
«В уличной еде любой страны скрывается опасность. По сути, можно употреблять продукты, которые подвергаются должной термической обработке прямо перед вами. Однако в остальных случаях лучше избегать такой пищи», — пояснил медик.
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