Здоровье 30 мая 2023, 15:03 Врач Неронов объяснил, чем опасна окрошка для органов ЖКТ Врач Неронов: окрошка может спровоцировать обострение заболеваний органов ЖКТ

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в разговоре с РИАМО объяснил, что окрошка, на первый взгляд совсем безобидное блюдо, может спровоцировать воспаление хронических заболеваний органов ЖКТ.

Особенно, по словам медика, после этого блюда страдает поджелудочная железа.

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«При приготовлении окрошки, во избежание обострения, необходимо придерживаться ряда правил. По температуре она должна быть не ледяной, слегка прохладной — не ниже 24-27 градусов. По составу квас и кефир могут быть также различными в своих вариациях», — добавил медик.

Гастроэнтеролог предупредил, что газированные варианты исполнения окрошки более агрессивны для пищеварительной системы.