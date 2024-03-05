Здоровье 05 марта 2024, 15:26 Врач Неронов: лапша быстрого приготовления противопоказана людям с сахарным диабетом

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Лапша быстрого приготовления достаточно калорийна и ведет к стремительному набору веса. Она противопоказана людям с сахарным диабетом, сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с Life.

По словам специалиста, продукт с углеводным составом способствует большому выбросу инсулина. Также лапшу стоит исключить из рациона людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническим расстройством пищеварения.

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Неронов отметил, что продукт быстрого приготовления допускается употреблять не чаще одного раза в месяц.