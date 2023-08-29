Здоровье 29 августа 2023, 16:13 Врач Неронов: фастфуд не способен заменить полноценный обед

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Употребление фастфуда не сможет заменить человеку полноценный прием пищи. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, такая еда требует от организма «большого количества пищевых ресурсов». Состав фастфуда не способен заменить обед из первого, второго блюд и салата.

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Врач отметил, что у любителей вредной пищи повышаются риски развития диабета, ожирения и сосудистых заболеваний, сообщил «ФедералПресс».