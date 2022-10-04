Врач Неронов дал советы по питанию пожилым людям | 360°

Все новости

Происшествия

04 октября 2022, 16:27

Жители Калуги испугались шума от сверхзвукового самолета

Подмосковье

04 октября 2022, 16:26

Суд потребовал от УК в Подольске провести перерасчет за проверки газового оборудования

Реклама

Общество

04 октября 2022, 16:22

Наказание за исполнение украинских песен назвали перегибом

Подмосковье

04 октября 2022, 16:17

Лицей на Школьной улице в Протвине отремонтируют в 2023 году

Спецоперация

04 октября 2022, 16:13

ВКС России ударили по штабу воздушного командования ВСУ «Восток» под Днепропетровском

Спецоперация

04 октября 2022, 16:10

Еще один сервис запустили на «Госуслугах» в связи с частичной мобилизацией

Спецоперация

04 октября 2022, 16:08

ВС России уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации

Мир

04 октября 2022, 16:06

США и Польшу обвинили в диверсии на «Северных потоках»

Подмосковье

04 октября 2022, 16:03

Годовой план по устройству противопожарных полос в лесах выполнили в Подмосковье

Здоровье

04 октября 2022, 15:28

Врач Неронов дал советы по питанию пожилым людям

Гастроэнтеролог Неронов: в пожилом возрасте правильное питание особенно важно

Читать 360tv в

Пожилым людям нужно особенно тщательно следить за сбалансированностью рациона, а также питаться небольшими порциями пять-шесть раз в день. Об этом для сайта РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

В рационе должна преобладать легкая пища, которая легко усваивается организмом.

Реклама

«Овощи, например, лучше употреблять в приготовленном виде, для более качественного переваривания. Прежде всего это кабачки, свекла, морковь, цветная капуста, брокколи, тыква — они все богаты растительными волокнами, микроэлементами и витаминами», — сказал врач.

Реклама

Из фруктов наиболее полезны будут бананы и яблоки, которые можно запекать в духовке.

«Еда должна быть не только доступной для переваривания, но разнообразной и сбалансированной. Правильное пищевое поведение может замедлить старение, а неправильное, наоборот, ускорить», — добавил Неронов.

Стоит помнить, что с возрастом организму становится сложнее переваривать белковую пищу, поэтому она не должна быть тяжелой, написало ИА Nation News.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама