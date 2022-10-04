Врач Неронов дал советы по питанию пожилым людям | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 15:28 Поделиться Telegram

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Viber Врач Неронов дал советы по питанию пожилым людям Гастроэнтеролог Неронов: в пожилом возрасте правильное питание особенно важно unsplash

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Пожилым людям нужно особенно тщательно следить за сбалансированностью рациона, а также питаться небольшими порциями пять-шесть раз в день. Об этом для сайта РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

В рационе должна преобладать легкая пища, которая легко усваивается организмом.

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«Овощи, например, лучше употреблять в приготовленном виде, для более качественного переваривания. Прежде всего это кабачки, свекла, морковь, цветная капуста, брокколи, тыква — они все богаты растительными волокнами, микроэлементами и витаминами», — сказал врач.

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Из фруктов наиболее полезны будут бананы и яблоки, которые можно запекать в духовке.

«Еда должна быть не только доступной для переваривания, но разнообразной и сбалансированной. Правильное пищевое поведение может замедлить старение, а неправильное, наоборот, ускорить», — добавил Неронов.

Стоит помнить, что с возрастом организму становится сложнее переваривать белковую пищу, поэтому она не должна быть тяжелой, написало ИА Nation News.

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