Здоровье 14 февраля 2024, 14:31 Врач Неймарк назвал причиной детского ожирения психологические установки семьи

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Определенные психологические установки семьи, например, «пока не доешь, из стола не выйдешь» и «за тобой никто доедать не будет», могут спровоцировать ожирение у детей. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Александр Неймарк в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, в таких ситуациях у ребенка есть только одна задача — доесть обед полностью. В итоге он переедает, теряет связь с собой и уже не чувствует насыщение от пищи; все это приводит к набору лишнего веса, сообщил сайтkp.ru.

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Для лечения детского ожирения должна быть привлечена вся семья. Так, взрослым очень важно своим примером показывать ребенку положительные изменения в своем питании, отметил Неймарк.