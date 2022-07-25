Врач-нефролог Виноградов рассказал, какие лекарства являются самыми безопасными

Врач-нефролог Владимир Виноградов заявил, что самыми безопасными являются лекарства с большим количеством побочных эффектов. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам медика, такие лекарства прошли полноценное клиническое исследование и подтвердили свою эффективность.

«Официально зарегистрированный препарат проходит все фазы клинических исследований. Пациенты часто говорят, что прочитали инструкцию, увидели побочные эффекты на четырех листах, и поэтому отказываются принимать лекарство. Однако чем больше написано побочных эффектов, тем лучше исследован и испытан препарат. Как бы это ни звучало. Клинические исследования проходят пять-семь лет <…>», — объяснил нефролог.

Он отметил, что необязательно все те побочные эффекты, которые были написаны в инструкции, отразятся на человеке.

При этом Виноградов предостерег граждан от приема БАДов при болезнях почек, поскольку клинических исследований они не проходили.