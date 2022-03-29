Врач-нефролог Ольга Козина назвала симптомы проблем с почками

Весной по статистике у людей чаще возникают почечные заболевания: цистит, пиелонефрит и другие. Врач-невролог Ольга Козина рассказала «Газете.ru», по каким симптомам можно заподозрить проблемы с почками, чтобы вовремя обратиться к врачу.

О заболеваниях почек могут говорить такие симптомы: повышенное давление, помутнение и неприятный запах мочи, наличие в ней крови, частое мочеиспускание, отеки лица или ног, боли в пояснице, сухость во рту и постоянная жажда. При появлении каких-либо признаков следует сразу обратиться к врачу.

Для профилактики болезней почек нужно пить много воды — около двух литров в день, а также следить за питанием и уровнем витаминов. К негативным последствиям могут привести злоупотребление алкоголем, жирной, или наоборот низкокалорийной пищей.

«Почки — очень важный орган, регулирующий артериальное давление, вырабатывающий эритропоэтин, гормон-стимулятор выработки красных кровяных клеток костным мозгом», — напомнила врач.