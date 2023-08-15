Здоровье 15 августа 2023, 13:44 Врач Нефедова рассказала, что мыть фрукты нужно в несколько этапов

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Для того, чтобы вредные вещества с фруктов и овощей не попали к вам организм, плоды необходимо мыть в несколько этапов. Об этом радиостанции Sputnik сообщила врач-диетолог Наталья Нефедова.

Она порекомендовала замочить их на 30 минут, затем промыть под проточной водой и протереть полотенцем.

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«Так вы сможете смыть все нехорошие вещи и бактерии, которые есть на поверхности», — добавила диетолог.

В процессе выращивания фрукты и овощи обрабатываются химическими веществами, которые могут вызывать отравление, предупредила медик.