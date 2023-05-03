Здоровье 03 мая 2023, 18:38 Врач Нечаева: температура выше 38,5 у ребенка является поводом для вызова скорой

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Повышение температуры тела у ребенка выше 38,5 градуса является экстренным поводом для вызова скорой помощи. Об этом сообщила врач Елена Нечаева в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, также медиков стоит вызвать в случае, если болезнь у детей сопровождается хроническими заболеваниями сердца и нервной системы. При вызове скорой взрослым необходимо четко указать жалобы и состояние ребенка.

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Как сообщило Nation News, для лечения простудных и вирусных заболеваний необходимо обильное питье и прием жаропонижающих препаратов.