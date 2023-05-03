Здоровье 03 мая 2023, 11:53 Врач Нечаева рассказала, может ли любой человек оказывать первую помощь пострадавшему Врач Нечаева: базовую помощь могут оказывать сами пострадавшие и находящиеся рядом люди

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Базовую первую помощь могут оказывать как сами пострадавшие, так и рядом находящиеся люди. Об этом в разговоре с РИАМО рассказала врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Нечаева.

Человек должен понимать, сможет он действительно помочь пострадавшему или же своей помощью лишь усугубит ситуацию.

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«Базовую первую помощь, согласно ФЗ № 323, могут оказывать как сами пострадавшие, так и находящиеся поблизости люди. <…> Прежде чем начать оказывать какую-то помощь пациенту, нужно неоднократно подумать, обладаете ли вы навыками оказания первой помощи», — добавила Нечаева.

Бригаду скорой помощи обычно вызывают, если пациент потерял сознание, у него нарушено дыхание, он имеет ярко выраженные болевые синдромы или тяжелые травмы, отравления, ранения, химические и термические ожоги, кровотечения.