Здоровье 03 мая 2023, 11:53 Врач Нечаева рассказала, как помочь человеку при эпилептическим припадке Врач Нечаева: важно просто держать эпилептика за руки и ноги

Читать 360tv в

При эпилептическом припадке не стоит вставлять в челюсть больному какие-то предметы. После подобных действий у него могут поломаться зубы или появиться травма челюсти. Об этом в разговоре с РИАМО сообщила врач скорой помощи АО «Медицина» Елена Нечаева.

По словам медика, достаточно просто держать человека за руки и ноги, а также приподнять голову, чтобы язык не западал в глотку.

Реклама

«Слегка придерживать голову в положении на боку, чтобы избежать травмы, и чтобы его язык не западал в глотку, и когда судороги утихнут, продолжать удерживать человека в положении лежа на боку до восстановления полного сознания», — объяснила специалист.

Если человек во время припадка находится в душном помещении, желательно вывести его на свежий воздух и уложить на бок на любую поверхность, резюмировала Нечаева.