Врач назвала возраст для рождения первого ребенка
«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», — сказала Краснопольская в интервью РИА «Новости».
Она отметила, что сейчас в России, как и во многих развитых странах, существует проблема бесплодия. Медики связывают это с изменением репродуктивного поведения. Собеседница агентства объяснила, что раньше молодая женщина множество раз беременела, рожала, кормила ребенка. Теперь девушки сначала получают образование, строят карьеру, зарабатывают деньги, а потом только начинают думать о детях.
По словам Краснопольской, чем старше женщина, тем у нее становится меньше шансов забеременеть. Кроме того, с возрастом возрастает риск возникновения различных заболеваний при вынашивании ребенка.
Ранее стало известно, что убыль населения в России в 2019 году стала рекордной за последние 11 лет. Так, с января по октябрь 2019 года она составила 259,6 тысячи человек.