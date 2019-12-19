Врач назвала возраст для рождения первого ребенка

Женщине желательно рожать первого ребенка до 35 лет. Ведь ее репродуктивная функция ограничена возрастным фактором. Такое заявление сделала врач репродуктолог, профессор Ксения Краснопольская.

«Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше», — сказала Краснопольская в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что сейчас в России, как и во многих развитых странах, существует проблема бесплодия. Медики связывают это с изменением репродуктивного поведения. Собеседница агентства объяснила, что раньше молодая женщина множество раз беременела, рожала, кормила ребенка. Теперь девушки сначала получают образование, строят карьеру, зарабатывают деньги, а потом только начинают думать о детях.

По словам Краснопольской, чем старше женщина, тем у нее становится меньше шансов забеременеть. Кроме того, с возрастом возрастает риск возникновения различных заболеваний при вынашивании ребенка.

Ранее стало известно, что убыль населения в России в 2019 году стала рекордной за последние 11 лет. Так, с января по октябрь 2019 года она составила 259,6 тысячи человек.