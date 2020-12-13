Врач назвала влияющие на тяжесть простуды факторы

Быстрее всех простудой заражаются те граждане, которые много нервничают. Дело в том, что стресс способствует большой выработке кортизола, который оказывает негативное влияние на способность организма защитить себя.

Об этом рассказала врач-оториноларинголог Анна Колесникова в беседе с Пятым каналом. Она также подчеркнула, что люди с высоким уровнем стресса болеют дольше остальных.

Среди других факторов, которые оказывают влияние на течение болезни, Колесникова назвала генетическую предрасположенности и физическую активность. Причем хорошая спортивная форма и регулярные физические упражнения могут снизить вероятность заражения простудой почти в 50 раз.

На восприимчивость к инфекциям непосредственно влияет иммунитет, который врабатывается при встрече с возбудителями, добавила Колесникова. При этом она добавила, что есть стертые и атипичные формы простуды. При них человек даже не может понять, что он болеет.

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