Врач назвала топ-8 самых бесполезных медицинских анализов

По словам медика, от анализа на гормон лептин можно без зазрения совести отказаться. Это вещество отвечает за метаболизм, а низкий уровень гормона может вызвать чувство голода. В результате человек перестает контролировать себя и свой аппетит, что приводит к ожирению, объяснила врач.

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«Если у вас уже есть данная проблема, сдавать анализ бессмысленно, поскольку и так ясно, что уровень лептина будет низким, а лекарства, которое могло бы исправить ситуацию в лучшую сторону, пока не существует», — отметила Уфимцева.

Еще одним бесполезным лабораторным исследованием, по ее мнению, является отслеживание уровня другого гормона — кортизола. Часто эти анализы сдают женщины, готовящиеся к ЭКО. При этом уровень кортизола может подскочить даже при небольшом стрессе, так что результаты такого анализа всегда будут оставаться спорными, считает Уфимцева.

Также пациенты могут сэкономить на анализах к вирусу Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу и к хеликобактер пилори, отметила врач. Первые два заболевания в 99,9% люди переносят в детстве, а в последнем случае, по мнению Уфимцевой, лучше отдать предпочтение гастроскопии или взятию биопсии.

Онкомаркер СА125 тоже не принесет большой пользы, потому что исследование не позволяет однозначно выявить у пациентки рак яичников, считает врач. Много денег может уйти и на повторный анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). Врачи часто назначают пациентам два анализа, вместо одного, на котором можно сразу проверить и ТТГ, и антитела к нему, отметила Уфимцева.

Наконец, врач не рекомендует делать анализ на инсулин и С-пептид чаще одного раза в полгода, как того требуют некоторые медики. Последним излишним анализом Уфимцева назвала Beta-Cross laps и остеокальцин, так как он, по ее словам, не дает точного прогноза.