Врач назвала самый опасный алкоголь

Британский врач Симран Дио предупредила об опасности алкогольных напитков с газом и коктейлей, которые способы быстро и сильно опьянить. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Известия» объяснили, что из-за газа в желудке повышается давление и алкоголь начинает усваиваться быстрее и попадать в кровь. Также чревато смешивание разных напитков. При чередовании алкоголя разной крепости можно быстро потерять контроль за количеством выпитого и опьянеть гораздо сильнее.