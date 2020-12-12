Врач назвал самые вредные новогодние блюда

Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, какие из традиционных новогодних блюд — самые вредные. В первую очередь, это салаты с майонезом, вроде оливье, пояснила она.

Об этом сообщил RT. Она уточнила, что любые блюда с майонезом вредны, поэтому есть их стоит немного. Также врач уточнила, что самые вредные ингредиенты, кроме майонеза, — это сыр и орехи. Они достаточно тяжелые для организма и сложно перевариваются.

«Если вы готовите запеченную в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, чем если вы просто пожарите ее в масле», — рассказала Бережная.

Она добавила, что в новогоднюю ночь лучше приготовить легкие травяные салаты, нежирные десерты, подать фрукты.

«Такой легкий поздний ужин будет предпочтительнее», — уверена она.

Бережная рассказала, что все тяжелые блюда лучше оставить на первое января, а в новогоднюю ночь ограничиться легкими закусками. Также она напомнила, что переедание «никогда ни к чему хорошему не приводит».

Доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, как сэкономить на новогодних продуктах, сообщил Ura.ru. В первую очередь следует отказаться от спонтанных покупок.