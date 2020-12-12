facebook_pixel
    12 декабря 2020, 12:04

    Врач назвал самые вредные новогодние блюда

    Дарья Морозова

    Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, какие из традиционных новогодних блюд — самые вредные. В первую очередь, это салаты с майонезом, вроде оливье, пояснила она.
    Врач назвал самые вредные новогодние блюда

    Об этом сообщил RT. Она уточнила, что любые блюда с майонезом вредны, поэтому есть их стоит немного. Также врач уточнила, что самые вредные ингредиенты, кроме майонеза, — это сыр и орехи. Они достаточно тяжелые для организма и сложно перевариваются.

    «Если вы готовите запеченную в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, чем если вы просто пожарите ее в масле», — рассказала Бережная.

    Она добавила, что в новогоднюю ночь лучше приготовить легкие травяные салаты, нежирные десерты, подать фрукты.

    «Такой легкий поздний ужин будет предпочтительнее», — уверена она.

    Бережная рассказала, что все тяжелые блюда лучше оставить на первое января, а в новогоднюю ночь ограничиться легкими закусками. Также она напомнила, что переедание «никогда ни к чему хорошему не приводит».

    Доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова рассказала, как сэкономить на новогодних продуктах, сообщил Ura.ru. В первую очередь следует отказаться от спонтанных покупок.