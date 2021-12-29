Врач назвала самые тревожные признаки развития болезней сердца

Врач Наталья Тубылова рассказала, какие симптомы в организме могут указывать на болезни, связанные с сердечно-сосудистой системой. По словам медика, в первую очередь следует обратить внимание на учащенное сердцебиение, боль в груди и на отечность нижних конечностей, написало ИА Nation News.

«Самая часто встречающаяся проблема — учащенное сердцебиение. Но бояться в таком случае не стоит. Нужно посчитать пульс за минуту. Если вы насчитали пульс больше 90, нужно обращаться к врачу», — пояснила специалист.

Она отметила, что если в груди появляется боль, чувство сдавленности или жжение, необходимо обратиться к лечащему врачу. Такие симптомы, по ее словам, могут указывать на опасную ишемическую болезнь сердца.

Тубылова добавила, что одышка и проблемы с дыханием могут также свидетельствовать о наличии проблем с сердцем.

«Самое важное — запомнить динамику проблемы: если вчера на второй этаж поднимались без проблем, то сегодня это сложно. Нужно запомнить динамику и обратиться к врачу», — отметила она.

Также следует обратить внимание на невозможность спать на ровной поверхности. Если человек даже рефлекторно складывает под себя несколько подушек, то нужно вызвать скорую помощь, заключила Тубылова.