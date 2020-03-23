Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от вирусов

По ее словам, эти сорта мыла эффективно смывают вирусы и бактерии. При этом мыть руки нужно минимум 20 секунд.

Антибактериальное мыло и обычное — между ними разницы нет. Но самыми лучшими считаются детское и хозяйственное 72%. Там находятся компоненты, которые хорошо смывают все загрязнения, бактерии и вирусы с рук. Людмила Лапа терапевт

После медик посоветовала наносить на руки крем с витамином F. В этом случае «вирус садится на сам слой крема, потом его легко смыть», добавила она.

В свою очередь, врач-иммунолог Владислав Жемчугов согласился, что особой разницы между обычным и антибактериальным мылом нет.

Я думаю, что в данном случае марка мыла не имеет значения. Любое — хоть жидкое, хоть кусковое. Просто у каждого человека свой вкус. Владислав Жемчугов иммунолог

Детским мылом могут пользоваться люди с чувствительной кожей, добавил микробиолог Евгений Плисов.