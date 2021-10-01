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    01 октября 2021, 10:18

    Врач назвала продукты, которые могут навредить здоровью пожилых людей

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила продукты, которые могут негативно сказаться на здоровье пожилых людей. По ее словам, с возрастом обмен веществ замедляется, и чем старше человек, тем больше сил тратит его организм на переваривание пищи. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Врач назвала продукты, которые могут навредить здоровью пожилых людей

    Диетолог отметила, что под запретом находятся промышленные продукты, полуфабрикаты, сладости. В этот список также попадает сдобная выпечка, которая содержит пальмовое масло, избыточное количество трансжиров и много сахаров.

    В свой каждодневный рацион пенсионерам надо добавить разнообразные фрукты и овощи. А вот орехи, семена и кунжут надо употреблять с крайней осторожностью.

    «Если человек знает, что у него есть дивертикулы (выпячивание стенки, — ред.) в кишечнике, то ему такие вещи противопоказаны. Если человек не знает состояния кишечника, не хочет делать колоноскопию, то пожилым людям лучше отдавать предпочтение молотым орехам и семенам в виде урбечей», — резюмировала специалист.