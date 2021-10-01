Врач назвала продукты, которые могут навредить здоровью пожилых людей

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила продукты, которые могут негативно сказаться на здоровье пожилых людей. По ее словам, с возрастом обмен веществ замедляется, и чем старше человек, тем больше сил тратит его организм на переваривание пищи. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Диетолог отметила, что под запретом находятся промышленные продукты, полуфабрикаты, сладости. В этот список также попадает сдобная выпечка, которая содержит пальмовое масло, избыточное количество трансжиров и много сахаров.

В свой каждодневный рацион пенсионерам надо добавить разнообразные фрукты и овощи. А вот орехи, семена и кунжут надо употреблять с крайней осторожностью.

«Если человек знает, что у него есть дивертикулы (выпячивание стенки, — ред.) в кишечнике, то ему такие вещи противопоказаны. Если человек не знает состояния кишечника, не хочет делать колоноскопию, то пожилым людям лучше отдавать предпочтение молотым орехам и семенам в виде урбечей», — резюмировала специалист.