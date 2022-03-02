Врач назвала потерю голоса последствием «омикрона»

Врач Элина Аранович рассказала «Газете.ru», что осиплость или потеря голоса являются одними из последствий, с которыми сталкиваются люди после заражения штаммом коронавируса «омикрон».

По словам врача, причина заключается в том, что при инфицировании развивается воспалительный процесс в слизистой оболочке глотки, трахеи, гортани. В результате вероятно полное исчезновение голоса.

«Клинически данный процесс протекает в рамках ларингита, ларинготрахеита или фарингита. Лечение в обязательном порядке назначает врач, исходя из результатов осмотра пациента и необходимого дообследования», — подчеркнула собеседница издания.